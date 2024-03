Un camion e due auto si sono scontrate oggi, 4 marzo, lungo la statale 42 a Esine, in provincia di Brescia. Nell'incidente, avvenuto intorno alle 12.30, è morto un uomo di 61 anni, che si trovava alla guida dell'auto andata a sbattere contro il camion. Lo rende noto il 118, intervenuto con automedica e ambulanza, insieme a vigili del fuoco e polizia stradale. Per il 61enne non c'è stato nulla da fare: i soccorritori ne hanno constatato il decesso sul posto.