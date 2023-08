La donna rianimata è state portata in ospedale in codice rosso

E' di un morto e un ferito in gravi condizioni il bilancio di un incidente avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 16, sulla statale Aurelia, in direzione Livorno, all'altezza dell'uscita di Gavorrano. Un'auto si è cappottata ed è finita fuori strada. I soccorritori del 118 hanno trovato all'interno del veicolo un uomo e una donna, entrambi in arresto cardiaco.

Nonostante il pronto intervento dei sanitari e le manovre rianimatorie l'uomo è morto mentre la donna, rianimata, è stata portata in codice rosso alle Scotte con l'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche altri mezzi di soccorso, la polizia e i vigili del fuoco.