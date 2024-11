Un uomo è morto investito da una automobile ieri sera sulla strada provinciale 75 Lucugnano - Tricase in direzione Tricase. Una seconda persona è rimasta ferita in modo grave. Il primo, cittadino del Bangladesh, era su un monopattino, il secondo anche lui migrante era su una bicicletta. L'incidente è avvenuto nei pressi del campo sportivo di Lucugnano. L'automobilista si è fermato per chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.