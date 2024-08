Una ragazza di 19 anni è morta in un incidente al km 15 della via Nettunense ad Aprilia, in provincia di Roma. E' accaduto oggi, intorno alle tre e mezzo di mattina. Da una prima ricostruzione sembra che la giovane, di nazionalità romena, fosse alla guida di una moto quando è stata travolta da un veicolo che non si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Aprilia che hanno avviato le ricerche per rintracciare il pirata.