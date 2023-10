E' accaduto intorno alle 15:45, in via Bassanese

Due morti e tre feriti, di cui uno molto grave. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto oggi, intorno alle 15:45, in via Bassanese a Montebelluna, Treviso. Lo scontro tra un bus del trasporto pubblico Mom e un furgone.

I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal furgone le tre persone. Purtroppo per due di loro, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Il terzo è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e trasferito in ospedale in condizioni gravissime.

Ferito anche l’autista del bus e uno dei sei passeggeri a bordo, anche loro trasferiti in pronto soccorso. Sul posto è intervenuta la polizia locale, mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in corso.