Incidente mortale sulla A25. Un tir, per causa da accertare, è transitato in un'area di cantiere e ha investito un dipendente dell'impresa incaricata dei lavori, un cittadino straniero di 32 anni, che è deceduto nonostante gli immediati soccorsi. Il traffico ha subito rallentamenti lungo l'autostrada, in direzione Pescara, all'altezza del km 87,500 tra lo svincolo di Avezzano e lo svincolo di Magliano dei Marsi in provincia di L’Aquila. Anas "esprime il più sincero cordoglio ai familiari del giovane operaio". Sul posto sono intervenute squadre del 118, dei vigili del fuoco, Anas e le forze dell'ordine per i tentativi, inutili, di soccorrere la vittima, per i rilievi di legge e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.