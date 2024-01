Sei le persone rimaste ferite, tre delle quali in gravi condizioni. Strada chiusa e traffico in tilt

Due giovani sono morti e altri sei sono rimasti feriti nell'incidente tra due auto avvenuto, la notte scorsa, sulla via Pontina all'altezza di Campoverde a Latina. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dello schianto. Tre dei feriti, che viaggiavano nell'auto con le due vittime, sono in condizioni più gravi.

Temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma, al km 56,000. Sul posto, fa sapere Anas, sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.