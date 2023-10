Una bambina di 4 anni tra i feriti estratti dalla carcassa del pullman precipitato in un incidente da un cavalcavia di Mestre. La piccola è ricoverata presso l'Azienda ospedaliera universitaria di Padova. "È molto grave, si trova in Pronto soccorso dove è arrivata intubata, sola, senza famiglia né documenti", fanno sapere fonti dell'ospedale preannunciando il trasferimento in rianimazione "perché le sue condizioni sono preoccupanti: presenta politraumi e ustioni. Di lei non sappiamo neanche la nazionalità".

Tra le vittime accertate, ci sono 2 bambini. La bimba di 4 anni è uno dei 4 feriti minorenni. Ci sono 2 sedicenni e un altro bambino, che viaggiavano a bordo del pullman che funzionava da navetta con un camping e, si presume, trasportava soprattutto stranieri, in particolare cittadini ucraini.