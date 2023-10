Un uomo di 55 anni è morto dopo essersi schiantato contro un albero mentre era al volante di una Fiat Panda. È accaduto a Roma intorno alle 13.30 in via di Castel Fusano. Sul posto per i rilievi gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale insieme ai vigili del fuoco. Coinvolto un secondo veicolo, un Fiat Ducato, guidato da uomo di 59 anni. Chiuso il tratto di via Castel Fusano da Via Maviglia a Via Fosso di Dragoncello.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio. Tra le ipotesi quella secondo cui l'auto, mentre rientrava da un sorpasso, avrebbe toccato la vettura superata rovesciandosi e finendo contro l'albero.