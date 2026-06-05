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Incidente su viale Trastevere, taxi contro auto: tram 8 bloccato, passeggeri costretti a scendere

Lo scontro alle 19.20 di oggi. Nessun ferito, solo tanta paura

Incidente a Trastevere - Foto Adnkronos
Incidente a Trastevere - Foto Adnkronos
05 giugno 2026 | 20.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Schianto tra un taxi sulla corsia preferenziale e un'auto a viale Trastevere a Roma. L'incidente tra una Toyota e un'Audi A3 alle 19.20 di oggi all'altezza del civico 91 nel popolare quartiere della movida capitolina. Bloccato il tram numero 8, che collega piazza Venezia a via del Casaletto, che è finito fuori servizio. I passeggeri sono stati fatti scendere in attesa della navetta. "Fortunatamente non si è fatto male nessuno" dice la Polizia di Roma Capitale, intervenuta con l'ambulanza sul posto.

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