Schianto tra un taxi sulla corsia preferenziale e un'auto a viale Trastevere a Roma. L'incidente tra una Toyota e un'Audi A3 alle 19.20 di oggi all'altezza del civico 91 nel popolare quartiere della movida capitolina. Bloccato il tram numero 8, che collega piazza Venezia a via del Casaletto, che è finito fuori servizio. I passeggeri sono stati fatti scendere in attesa della navetta. "Fortunatamente non si è fatto male nessuno" dice la Polizia di Roma Capitale, intervenuta con l'ambulanza sul posto.