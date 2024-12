Per l’uomo, dipendente di una ditta toscana, che in quel momento era intento a tagliare un altro tronco, non c’è stato nulla da fare

Un operaio di 48 anni è morto stamane a Fontaniva (Padova), nella frazione di San Giorgio in Brenta, travolto da una catasta di grossi tronchi d’albero che ha improvvisamente ceduto. Per l’uomo, dipendente di una ditta toscana, che in quel momento era intento a tagliare un altro tronco, non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte del personale medico del Suem 118. Sul luogo dell’infortunio mortale sono intervenuti anche i carabinieri di Cittadella e lo Spisal di Camposampiero per i relativi accertamenti. La salma è già stata affidata ai familiari.