Incidente sul lavoro nel napoletano, incastrato in macchinario: morto 20enne

E' accaduto a Frattamaggiore, nel consorzio industriale di via Sossio Russo

Incidente mortale sul lavoro a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Un operaio di 20 anni della ditta Delifood è rimasto incastrato all’interno di un macchinario utilizzato per la macina delle spezie, morendo sul colpo. Il fatto è avvenuto nel consorzio industriale di via Sossio Russo. Presente sul posto il pm di turno della Procura di Napoli Nord, i Carabinieri del Nil di Napoli, i Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e personale dell’Asl Napoli 2 Nord.