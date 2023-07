Incidente sulla Palermo-Sciacca, scontro camion-auto: 4 feriti

E' di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 624 'Palermo-Sciacca'. Per cause ancora da accertare un mezzo pesante e due auto sono entrate in collisione e, nell’impatto, quattro persone sono rimaste ferite. Il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 1, dove è avvenuto il sinistro. Sul posto oltre alle forze dell'ordine anche il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.