E' risultato positivo al test anti-droga ed è stato arrestato il ventenne, che si trovava alla guida dell'auto in cui sono morte due persone ieri sera, di 46 e 21 anni, in un incidente in via Fosso dell'Osa nella periferia di Roma. L'uomo, di nazionalità egiziana, dovrà rispondere di omicidio stradale, lesioni gravi e gravissime, con l'aggravante per essere risultato positivo agli esami tossicologici. Nei suoi confronti si è proceduto, fanno sapere dalla polizia locale, inoltre, per guida pericolosa e trasporto di un numero di persone superiore a quello consentito.

La dinamica

L'incidente mercoledì sera, intorno alle 21.30 circa. Per cause tuttora in fase di accertamento, una Smart four four ha perso il controllo ed è finita prima contro un albero e, poi, contro un veicolo in sosta. Sei le persone a bordo del mezzo, tutti uomini, di nazionalità egiziana. Le due vittime avevano 46 e 21 anni. Gli altri quattro, sono stati trasportati in codice rosso in codice rosso in vari ospedali capitolini.