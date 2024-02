A Mercato Saraceno, in provincia di Forlì Cesena

Un autocarro e' precipitato da un viadotto sulla E45, a Mercato Saraceno, in provincia di Forlì Cesena. Sul posto sono intervenute tre squadre e il nucleo Saf dei Vigili del fuoco. Il conducente è morto mentre sono in corso le operazioni di ricerca per escludere la presenza di altre persone coinvolte.