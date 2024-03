Infrastrutture, al via lavori per il tunnel subportuale di Genova

Si è tenuta a Genova l’inaugurazione dei lavori per la realizzazione del tunnel subportuale, che modificherà sensibilmente la viabilità di Genova, alla presenza Matteo Salvini, in veste di vice presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture, e Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno. Il tunnel subportuale dovrebbe essere ultimato in cinque anni e mezzo e il progetto complessivo prevede un tracciato di 3,5 km da S. Benigno, a ponente, sino alla Foce, a levante, passando al di sotto del bacino portuale.