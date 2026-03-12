circle x black
Cerca nel sito
 

Infrastrutture: Cresto (Herrenknecht Italia), 'nostra fresa è dual mode, la prima in Italia'

12 marzo 2026 | 11.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Questa Tbm - Tunnel boring machine (fresa meccanica a piena sezione) è una dual mode, la prima in Italia: si può scavare, infatti, sia in modalità roccia, quando si trova in presenza di roccia dura, sia in modalità slurry, quando si trova in terreni più soffici non sono autoportanti". Sono le parole di Alessandro Cresto, Direttore Generale Herrenknecht Italia, spiegando le funzionalità tecniche della prima delle due maxi frese, destinate al versante italiano del tunnel di base del Moncenisio, cuore della futura linea ferroviaria Torino-Lione, all'interno della fabbrica di Herrenknecht a Schwanau, Germania.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza