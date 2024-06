Inizio Estate 2024 rovente. Oggi, 20 giugno, in coincidenza con il giorno del Solstizio, è atteso infatti il picco di caldo dell’anticiclone africano Minosse, con temperature africane fino a 43°C al Centro-Sud e tanta afa al Nord.

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, ricorda che oggi alle ore 22:50, il sole si ferma sul punto più alto sopra l’equatore celeste, per poi riabbassarsi lentamente. Registreremo dunque il giorno più lungo dell’anno nel nostro emisfero con circa 15 ore e 15 minuti di luce. Tutta questa luce e tutto questo sole, con l'ulteriore espansione dell’anticiclone Minosse, renderà il giorno del Solstizio eccezionale: sono attesi picchi di 43°C in Campania tra Napoli e Salerno, in Puglia arriveremo a 41°C specie nel tarantino, ma farà un caldo estremo anche al Centro con 40°C a Terni, 39°C a Roma e 38°C a Firenze. Non mancheranno però dei temporali sull’estremo settore di Nord-Ovest, anche se saranno perlopiù confinati alle regioni alpine.

Venerdì la canicola colpirà soprattutto il Sud, specie in Puglia, Campania e Sicilia con 41°C a Taranto, Benevento, Caserta e Foggia, 39-40°C diffusi tra Siracusa e Caltanissetta. Farà comunque ancora caldo anche sulla Capitale, mentre al Nord arriveranno dei temporali, anche intensi, che mitigheranno un po’ la calura.

Nel weekend cambierà tutto: assisteremo alla sconfitta di Minosse da parte di un nocciolo di aria più fresca di origine nord europea; sono previsti frequenti acquazzoni, specie da domenica in poi e per gran parte della prossima settimana, con un calo graduale delle temperature.

L’ultima settimana di giugno sarà dunque movimentata con sole prevalente al mattino e temporali forti nel pomeriggio sulle regioni del Centro-Nord; almeno fino a mercoledì questa instabilità porterà acquazzoni ma anche un generale calo delle temperature, che finalmente rientreranno nella media del periodo anche al Sud.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 20. Al Nord: caldo ed afa opprimente; arrivano temporali su Piemonte e Valle d’Aosta. Al Centro: sole e caldo estremo, fino a 39°C anche a Roma. Al Sud: caldissimo, fino a 41-43°C.

Venerdì 21. Al Nord: locali temporali intensi in transito da ovest verso est. Al Centro: ulteriore picco del caldo, anche fino a 42°C. Al Sud: soleggiato e caldissimo con massime sui 40-43°C.

Sabato 22. Al Nord: soleggiato, temporali pomeridiani dalle Alpi verso le pianure in serata/nottata. Al Centro: sole, ma meno caldo. Al Sud: soleggiato e ancora molto caldo con massime localmente oltre i 40°C.

Tendenza: calano le temperature ovunque, fine di Minosse. Ultima settimana di giugno con tanti temporali al Centro-Nord fino a mercoledì.