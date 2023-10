Presso la Galleria d’arte Pavart a Roma, si è tenuto l’evento ‘Innamorati di Te’, progetto itinerante di Codere Italia, volto a contrastare la violenza sulle donne e più in generale la violenza di genere, attraverso la forza femminile e la bellezza delle donne nell’arte, due aspetti importanti, utilizzati come chiave per sensibilizzare l’opinione pubblica.