Intesa tra Fondazione FILA Museum e Fondazione CRB per lo sviluppo sociale del Biellese

in collaborazione con: Fondazione Museum e CRB

È finalizzato a incentivare lo sviluppo sociale del territorio Biellese il nuovo protocollo d’intesa siglato lo scorso 17 gennaio tra Fondazione FILA Museum e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, due realtà che portano avanti un obiettivo condiviso: favorire inclusione e supporto attraverso progetti e iniziative varate in ambito educativo, culturale e sportivo.

Grazie alla collaborazione tra le due Fondazioni, infatti, prende il via un percorso di co-programmazione e co-progettazione che si propone di sostenere le realtà locali meritevoli favorendo nuove iniziative di comunicazione e promozione, volte a valorizzare diffondere la cultura Biellese non solo a livello locale.

Il tutto attraverso lo scambio di informazioni e il supporto coordinato, avviando un tavolo operativo congiunto: un gruppo di lavoro creato appositamente, inoltre, sarà incaricato di proporre ogni anno gli ambiti da approfondire e le azioni da sviluppare e concretizzare.

Inclusione e sviluppo sociale: gli obiettivi dell’intesa

L’intesa tra Fondazione FILA Museum e Fondazione CRB è stata firmata dalla vicepresidente della Fondazione FILA Museum Marta Benedetto e da Michele Colombo, Presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Al centro dell’accordo ci sono tre settori chiave, resi protagonisti di molteplici progetti e iniziative: educazione, cultura e sport. Un vero e proprio volano per incoraggiare e supportare lo sviluppo sociale del territorio, ottenere maggiore inclusione e consentire la crescita delle attitudini personali.

"L’attività congiunta insieme a Fondazione Cassa di Risparmio di Biella - ha affermato Marta Benedetto - ci permetterà di essere più efficaci nel raggiungimento degli obiettivi di sostegno sociale che ci porremo, ottimizzando le risorse messe in gioco, nel rispetto di un’etica d’impresa condivisa e nell’ottica della creazione di valore condiviso per il territorio che ospita entrambe le fondazioni”.

“La Fondazione - ha commentato Michele Colombo - collabora da anni con Fondazione FILA Museum con la quale ha una mission comune sul tema dell’inclusione attraverso lo sport e l’educazione. Oggi grazie a questo protocollo la collaborazione tra i due enti potrà crescere e rafforzarsi in una cornice condivisa di buone prassi comuni”.

Progetti e iniziative in programma

Nel corso dell’anno non mancheranno eventi, iniziative e attività, alcune delle quali sono già in programma. Per il primo trimestre del 2024 sono previsti un evento dedicato al Curling per le scuole della Città di Biella e il lancio del progetto annuale “Conoscersi con un sorriso”, gestito da Fondazione FILA in collaborazione con servizi sociali e Polizia di Stato.

Tra fine aprile e inizio giugno, invece, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella promuoverà una nuova edizione del progetto “Famiglie a teatro” a Palazzo Gromo Losa”, mettendo in scena diversi spettacoli destinati alle famiglie.

Il progetto Muse a Olimpia, inoltre, sarà potenziato anche organizzando una Festa di fine scuola presso il giardino di Città Studi, con il coinvolgimento delle associazioni sportive partner.

Il Bando Sport+ aperto in primavera, infine, sarà potenziato con l’obiettivo di coordinare gli interventi delle due Fondazioni sostenendo le associazioni sportive per l’attività giovanile non professionistica.