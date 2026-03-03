Sono iniziate le rilevazioni Invalsi 2026 con le prove per gli studenti e le studentesse dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che a giugno prossimo affronteranno l’esame di Stato del secondo ciclo d’istruzione. Le prove si svolgono fino al 31 marzo in più giornate, secondo il calendario prescelto dalle scuole e costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato, come previsto dalla normativa vigente.

Novità di quest'anno

Da quest’anno le ragazze e i ragazzi delle classi campione dell’ultimo anno, oltre alle consuete prove di italiano, matematica inglese (reading e listening) al computer, svolgono per la prima volta la prova sulle competenze digitali (Digcomp), come già avvenuto l’anno scorso per gli studenti delle classi campione del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Gli studenti dell’ultimo anno coinvolti dalle rilevazioni sono circa 530.000. "La collaborazione tra le istituzioni scolastiche, il ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Invalsi ha consentito anche quest’anno di giungere all’appuntamento annuale nelle migliori condizioni organizzative per permettere a studentesse e studenti di affrontare con serenità questa tappa preparatoria all’esame di Stato", sottolinea l'istituto Invalsi.

L’Istituto esprime "il proprio ringraziamento alle scuole coinvolte, ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutte le studentesse e gli studenti che sosterranno le prove in questo periodo. Un pensiero particolare va alle ragazze e ai ragazzi che si apprestano a concludere il loro percorso scolastico: l’Invalsi rivolge loro i più sentiti incoraggiamenti e auguri per il proseguimento del proprio percorso di studi e di vita".