Avrebbe investito tre pecore, uccidendole con il furgone per non aspettare che passassero. Il gregge, infatti, secondo quanto riporta il Corriere Veneto, bloccava la strada a Casale sul Sile in provincia di Treviso e lui aveva molta fretta. I primi due animali morirono sul colpo, mentre la terza pecora venne abbattuta qualche ora dopo per le ferite riportate. Dopo quanto accaduto l'uomo, un 36enne macedone, non si sarebbe neanche fermato, ma il proprietario del gregge è riuscito ad annotare la targa del mezzo, permettendo alle forze dell'ordine di trovarlo.

Secondo quanto riporta il quotidiano,l'uomo ora dovrà rispondere dell'accusa di uccisione di animali e minaccia nei confronti del proprietario del gregge. Per quanto accaduto il 25 aprile del 2023, si legge sul Corriere Veneto, rischia fino a 4 anni di carcere.