Nicola Porro con i proverbiali 'capelli viola' in diretta su Instagram dopo le ultime esternazioni sul conflitto Israele-Hamas del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, parole che ieri hanno scatenato una bufera, l'indignazione ma anche contromisure dello Stato ebraico che ora vieterà i visti ai rappresentanti delle Nazioni Unite

"Giornali di tutto il mondo parlano della lite all'Onu su Hamas - esordisce il giornalista nella consueta 'Zuppa di Porro'-, con lo scontro Israele-Guterres. Il segretario generale dell'Onu - dice - è un socialista portoghese, filo palestinese da tempi non sospetti, e ieri ha detto che gli attacchi di Hamas 'non arrivano dal nulla' e sono evidentemente conseguenza di qualcosa...Ma vi rendete conto la follia di quello che ha detto il segretario generale Onu - sbotta Porro - ? Ti fa venire i capelli viola! Una testa di min.... che si può permette di fare il segretario generale Onu e dire che gli attacchi in cui hanno sgozzato i bambini non vengono dal nulla". "Che cazzo vuol dire? Gli attacchi alle Torri Gemelle venivano dal nulla? Gli attacchi al Bataclan venivano dal nulla? Che cazzo di senso ha che il segretario generale Onu dica che gli attacchi non vengano dal nulla?", chiede Porro inferocito, che aggiunge: "Ma Guterres non è per niente solo, tanti la pensano come lui".

Da Mieli sul Corsera al Domani, la rassegna stampa continua con altri attacchi: "A Israele gli ammazzano 1.500 persone in casa, il Paese sta ancora cercando di ricomporre i corpi e il socialista portoghese arriva lì e gli spiega che gli attacchi non vengono dal nulla...". Per Porro "è come se tu hai un amico col cancro e però gli dici che 'te la sei cercata, hai fumato, hai mangiato troppa carne...", dice, definendo quindi Guterres "il casco blu della min... si permette di dire che gli attacchi non arrivano dal nulla. Anche le stronzate dell'Onu non arrivano dal nulla. Quando si dice che Israele non rispetta le risoluzioni Onu, vorrei ricordare che la prima risoluzione Onu 181 del 1948 non è stata rispettata dagli arabi", rincara la dose il giornalista che indossa la parrucca viola.