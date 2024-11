Istruzione, a Roma la 16a edizione dell’Incontro Culturale Erasmus

Sono oltre 1300 gli studenti giunti a Roma da tutto il mondo per partecipare alla 16a edizione dell’Incontro Culturale Erasmus, un'importante occasione di confronto sul valore del programma Erasmus promossa da Erasmus Network. Tra le tante attività proposte agli studenti le visite ai principali musei della Capitale, come quella notturna ai Musei Capitolini e quella all’Ara pacis, e la flag parade, un momento simbolico che ha visto gli studenti internazionali sfilare per le strade di Roma con le bandiere dei loro Paesi per celebrare l’ideale europeo di “Unione nella Diversità”.