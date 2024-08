Il messaggio di Ita in aeroporto con l'errore in inglese diventa virale. 'Attendere il proprio turno' viene tradotto con un improbabile 'wait your turn' e tra i tanti utenti dei social che sottolineano l'errore con la matita rossa c'è anche l'autore tv Toni Garrani. Nel post su Facebook ecco il post: 'Non c'è la possiamo fare'. Un refuso, complice il cellulare, per sottolineare l'errore...