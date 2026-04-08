Piena primavera fino a venerdì 10 aprile, poi calo termico e qualche temporale da domenica. Queste le previsioni meteo della settimana. Da giorni sembra di essere stati catapultati a fine maggio o agli inizi di giugno: un anno fa, in quel periodo, faceva addirittura meno caldo di adesso. Negli ultimi tre giorni sono state registrate punte di ben 27°C a Milano e Torino, valori 10 gradi superiori alla media del periodo. Un balzo in avanti che ci fa entrare nei mesi caldi con largo anticipo.

E l’anticiclone africano continuerà a dominare la scena, mantenendo il termometro su valori tipici di fine maggio, almeno fino a venerdì. Successivamente è atteso un leggero calo, ma non ci sarà nulla di drastico: passeremo dagli attuali 25-26°C diffusi a 20°C, restando comunque 3-4 gradi sopra le medie stagionali. Il tempo si manterrà stabile e soleggiato quasi ovunque salvo qualche disturbo sull’Alto Adriatico portato da moderate correnti di Bora, un po’ di nubi basse marittime su Liguria e Basso Tirreno e qualche modesto addensamento pomeridiano lungo i rilievi appenninici sottolinea iLMeteo.it. Un possibile peggioramento è atteso da domenica sera a partire dal Nord-ovest.

Chi si trova sulle coste deve fare i conti con la temperatura dell'acqua, che in questo periodo dell'anno è ancora fredda e mitiga pesantemente l'aria circostante. Ecco i valori termici attuali dei nostri mari: Mar Ligure e Tirreno sui 15°C, Adriatico Settentrionale 14°C, Mar Ionio intorno ai 16°C. Questa forte inerzia termica dell'acqua determina un clima a tratti ancora frizzante lungo i litorali, anche durante le ore centrali del giorno.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 8 aprile - Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso, clima mite. Al Centro: soleggiato, a tratti nuvoloso sulle Marche. Al Sud: poco nuvoloso e mite.

Domani, giovedì 9 aprile - Al Nord: bel tempo prevalente, magari più nubi al Nordest. Al Centro: più nubi sui settori adriatici. Al Sud: poco nuvoloso.

Venerdì 10 aprile - Al Nord: irregolarmente nuvoloso. Al Centro: nuvolosità in aumento.. Al Sud: cielo più nuvoloso.

Tendenza: weekend, calo termico al Nord, da domenica sera peggiora al Nordovest.