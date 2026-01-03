circle x black
'Karsa, un racconto siciliano' debutta oggi su RaiPlay

03 gennaio 2026 | 07.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Da oggi il docufilm Karsa, un racconto siciliano, diretto da Vladimir Di Prima con Marino Bartoletti e Giuseppe Lo Piccolo, sarà disponibile su RaiPlay, portando nelle case di tutta Italia e nel mondo una storia profondamente legata al borgo di San Mauro Castelverde, nelle Madonie, e alla sua comunità. Ad annunciarlo sono il sindaco Giuseppe Minutilla e il regista che spiega: “Il film è nato in un piccolo borgo, San Mauro Castelverde, non come semplice ambientazione ma come presenza reale. Questo film esiste – afferma Vladimir Di Prima - perché un’intera comunità ha accettato di esserci, di concedere tempo, spazio e fiducia. In un’epoca in cui tutto passa veloce, San Mauro ha fatto il contrario: ha rallentato, ha ascoltato, ha partecipato. Il film è anche una restituzione. Non racconta il borgo, lo attraversa.”

Karsa ha già conosciuto un importante percorso pubblico, con il debutto al Cinema De Seta di Palermo, la presentazione presso la Sala Caduti di Nassirya al Senato della Repubblica e, più recentemente, l’evento al Cinema Di Francesca di Cefalù, promosso dal Comune di Cefalù in collaborazione con il Comune di San Mauro Castelverde.

“L’arrivo del docufilm Karsa su RaiPlay, a partire dal 3 gennaio, rappresenta un risultato di grande valore per San Mauro Castelverde e per l’intera comunità maurina – dichiara il sindaco Giuseppe Minutilla. Questo film non è soltanto un’opera cinematografica, ma il racconto autentico di un territorio e delle persone che lo abitano, capaci di mettersi in gioco con generosità, tempo e fiducia. Ringrazio il regista Vladimir Di Prima per aver restituito, con uno sguardo profondo e rispettoso, l’anima del nostro borgo, e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del film. La disponibilità su RaiPlay consentirà a un pubblico nazionale e internazionale di conoscere San Mauro Castelverde non come semplice scenario, ma come comunità viva, capace di raccontarsi e di guardare al futuro senza perdere le proprie radici".

