La Maddalena, turista muore schiacciato da masso crollato sulla spiaggia

Un turista lombardo di 62 anni ha perso la vita nell'isola di La Maddalena, travolto da un masso di granito. L'uomo si trovava in spiaggia assieme alla nipote di 8 anni con cui era in vacanza nel camping Abbatoggia.

Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata proprio la bimba ieri a salire su uno scoglio provocando la frana che ha travolto l'uomo nella spiaggia del campeggio. Per liberarlo erano intervenuti i vigili del fuoco e c'era voluto molto tempo per spostare il grosso masso. Mentre carabinieri e vigili del fuoco verificavano le condizioni di sicurezza del costone roccioso, il turista era stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. La piccola è stata inizialmente affidata ai servizi sociali del Comune, poi è stata raggiunta dalla famiglia. Stamattina all'ospedale di Olbia le condizioni del 62enne sono peggiorate e il suo cuore ha smesso di battere.

Grande cordoglio sull'isola. “È la prima volta che a La Maddalena succede una cosa del genere - spiega all'Adnkronos il sindaco Fabio Lai -, siamo tutti vicini alla famiglia per questo grave lutto e mi spiace per le ricostruzioni fantasiose sull'accadimento che ho sentito, perché possono solo dare maggiore dispiacere ai familiari”.

L'inizio della stagione turistica è funestato da questo incidente, con Adiconsum Sardegna che chiede maggiori controlli su tutte le zone a rischio delle coste sarde. Ma il primo cittadino assicura che nell'arcipelago maddalenino non ci siano pericoli. “In base alle carte da noi non c'è nessun rischio di frane, si è trattato di un caso isolato ed eccezionale - assicura Lai all'Adnkronos -. Domani convocherò il Coc con la Protezione civile per fare un sopralluogo e capire nel dettaglio cosa sia successo e, nel caso, prenderemo provvedimenti”.