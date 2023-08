La Notte delle Candele di Vallerano illumina con 100mila fiammelle la Tuscia Viterbese

Il tributo alla Madre Terra con le scenografie di 100mila candele che illuminano un intero borgo medievale: è il tema della XV edizione de La Notte delle Candele di Vallerano, manifestazione in programma ogni anno l’ultimo sabato di agosto nel cuore della Tuscia Viterbese. Sabato 26 agosto, dopo tre anni di assenza dovuta al fermo pandemia, torna l’evento più romantico dell’anno, che accoglierà migliaia di visitatori da ogni parte d’Italia. Oltre al suggestivo allestimento, composto in ogni angolo del Paese direttamente dai suoi abitanti, si potranno ammirare, dalle prime stelle della sera fino a notte inoltrata, una serie di esibizioni continue -tra teatro, arte e musica - in ogni scorcio, piazza, scalinata, cortile del centro storico.

La compagnia teatrale Tetraedro presenterà "Pachamama - Le Voci Della Terra", performance di teatro danza in omaggio alla Terra, caratterizzata da danzatori eccezionali. "Questo culto della Pachamama è un modo antico e quantomai attuale per ricordarci quanto l’uomo sia parte integrante della natura e dei suoi cicli. Rispettare la natura significa anche rispettare noi stessi. Nei singoli riti a lei dedicati ritroviamo l'amore per la Terra e per le persone che la abitano". L'energia positiva e l'amore del Boots Reggae saranno espressi dal DJ Guerrino, in un mix tra classici iconici e nuove tracce incalzanti a ritmo contagioso.

In esclusiva per la Notte delle Candele, Federico Paris creerà "Lucisi", nuova installazione composta da decine di teste sorridenti in terracotta, con all’interno delle candele che illuminano i loro sorrisi, inspirati a quelli della scultura greca e etrusca arcaica. Le sculture saranno in vendita alla fine della manifestazione La musichetta di Stromberg proporrà una selezione musicale divertente, completa di "Toga party" in cui Little Tony incontra Aretha Franklin, Sam Cooke balla con Loredana Bertè mentre i Madness insieme agli Wham brindano al bar. Giocoleria, balloon artist, clown, magia per far della vita un sogno e di un sogno la realtà saranno i presupposti della performance circense di Karakasciò, da 14 anni viaggia per il mondo con tutto in una valigia.

Teatro, musica, danza e performance artistiche: ce n'è per tutti

Per le famiglie è in arrivo il Cocchiere dei Sogni, capace di soffiare mille bolle di sapone giganti e tanta magia, mentre dal buio di un'antica cantina prenderanno vita i "Monologhi di una notte d’estate": sono testi tratti dai classici di prosa, poesia e cinema interpretati dagli allievi della scuola di teatro di San Leonardo di Viterbo. Dalla musica classica al jazz fino alla musica etnica: il New Time Sax Quartet, formato da giovani musicisti, trasmetterà la propria energia e feeling musicale con un repertorio molto diversificato. Musica rock invece con le note dei Radio Marlene, gruppo che prende il nome da un emittente radio che trasmetteva a fine anni Ottanta a Vignanello. Le loro sonorità ricordano gli anni Settanta e affondano le proprie radici nel rock 'n' roll.

Talento, passione, creatività saranno alla base del "Trio d’autore" guidato dal carismatico Maestro Stefano Gianvincenzi, con Max Romagnolo,Vittorio Longobardi, Simone Bravi, Enrico Galassi, Lorenzo Paniccia, Pierpaolo Bonelli e Alessandro Salcini. Gli Incipriati, compagnia di teatranti, clown, uomini forzuti e funamboli, saranno gli interpreti di "Circo Verità - La Rivelazione Di Madre Terra", in un drammatico triangolo amoroso. Spazio alla poesia musicale con i Chorobodó, che alterneranno repertori di musica brasiliana a brano di cantautorato, musica popolare toscana e qualche composizione di liscio. Un gruppo che deriva il proprio nome da "robod", secondo i ritmi del Brasile).

In arrivo a Vallerano una locomotiva che sbuffa in tutta la sua potenza: Le Sound De La Gare, composto da due capotreno, Betto e Ludo, faranno percorrere un viaggio unico tra i solchi dei vinili scegliendo tra il migliore funk, soul e disco degli anni 70 e 80. I talentuosi musicisti del gruppo Orchestralunata proporranno il progetto I Custodi Della Città Sospesa. E poi suonerà il Quartetto D'archi Musa, quattro che coi loro archi accompagneranno il pubblico tra le vie di Vallerano con i brani più celebri della musica classica e cinematografica, italiana e internazionale.

Anche un Contest per tutti, basta scattare una foto e via!

In mostra, tra i vicoli illuminati dalle candele, ci saranno anche illustrazioni ed opere degli ex studenti del Liceo Artistico Midossi di Vignanello, nel corso di un'esposizione di opere di arte contemporanea che accosta diversi percorsi, intrapresi da futuri illustratori, fumettisti o creatori di videogiochi, nell’ambito della Comunicazione per Immagini. Per i giovani, il Consiglio Giovani Vallerano si è spirato ai Tropici, trasformeranno Piazza Padella in una cornice suggestiva unica, con colori, musica, ghirlande di fiori e cocktail.

L'istallazione Battiti di luce dello scultore e pittore Jan Incoronato che si è lasciato ispirare dalle candele. ll percorso creativo parte dal suo avvicinamento alla dimensione più profonda della Natura. Infine, è l'ora della Banda Musicale G. M. Nanino di Vallerano in un concerto appositamente preparata per la kermesse.

Ritorna per i partecipanti il concorso fotografico aperto a tutti, a tema Madre Terra. Per partecipare al Contest basta scattare – con uno smartphone o un apparecchio fotografico di qualunque tipo - alcune immagini di impatto della Notte delle Candele, sceglierne fino ad un massimo di tre ed inviarle, con i propri dati (nome e cognome, indirizzo, telefono, email) tramite mail all’indirizzo contest@ilvivaiodelleimmagini.it La giuria, composta dagli organizzatori della Notte delle Candele e dal Direttivo dell’Associazione Culturale Il Vivaio delle Immagini, si riunirà nei giorni immediatamente successivi alla manifestazione per scegliere l’opera vincitrice, che otterrà un premio di 100 euro, e la seconda migliore, a cui andrà la Menzione Speciale della Giuria.