Massime in Italia sopra i 30 gradi e, per i più fortunati, anche un bagno al mare. Colpa, o merito, dell’anticiclone africano. Si tratta di un'area di alta pressione di natura sub-tropicale continentale presente in maniera costante in Africa settentrionale, dove garantisce un clima caldo e secco, e presente stagionalmente anche sulla nostra Penisola.