Un caso registrato in Toscana accende i riflettori sulla Chikungunya, malattia virale che si manifestò per la prima volta nel 1952 in Tanzania. Chikungunya è un termine in lingua swahili che significa "ciò che fa contorcere" ovvero il principale sintomo, insieme alla febbre, della malattia: i fortissimi dolori articolari. Per il virus, trasmesso da zanzare infette, non esistono trattamenti antivirali specifici né vaccino. Rare le complicanze gravi.