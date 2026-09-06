Una preghiera per Lorena Isceri, rapita e uccisa dall'ex compagno sulla A1, si è tenuta questa mattina nella Chiesa degli Artisti di Roma, dove si è riunito il tavolo permanente degli Stati Generali Nazionali Contro il Femminicidio, gli Abusi e i Maltrattamenti, fondati da Catia Acquesta, Coordinatrice, insieme al Cavaliere di Gran Croce Paolo Crisafi e al Vescovo Antonio Staglianò, con il supporto del legale Fabio Federico.

Nel corso dell'incontro, aperto dal messaggio del sottosegretario all'Interno Wanda Ferro e a cui hanno partecipato vari esponenti del mondo civile, istituzionale, militare e religioso, tra cui il questore di Roma Roberto Massucci e la senatrice Susanna Donatella Campione, membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Femminicidio, sono stati illustrati i 10 comandamenti e i due pilastri per contrastare il femminicidio, la cultura della dignità e il Garante Nazionale delle Vittime, e sono state ascoltate le testimonianze di due vittime scampate alla morte: Filomena Di Gennaro e Antonietta Proietti. La coordinatrice degli Stati Generali Catia Acquesta ha poi ricordato i nomi di tutte le vittime di femminicidio di questa estate, omaggiate dal “Silenzio” suonato dalla prima Tromba della Fanfara dei Carabinieri di Roma Fabrizio Di Domenicantonio. Alle 12 la Preghiera per le Vittime di Femminicidio, scritta dal Vescovo Antonio Staglianò in onore di Lorena e del Padre Franco Isceri e degli altri familiari.

“Considero importante la scelta di riunire all’interno degli Stati Generali - il messaggio del sottosegretario Ferro - istituzioni, magistratura, forze dell'ordine, mondo della ricerca, professionisti, associazioni e società civile. Il Ministero dell'Interno lavora esattamente in questa direzione. Il Governo Meloni ha potenziato gli strumenti di prevenzione e di tutela delle vittime”. Catia Acquesta, a nome degli Stati Generali che mettono a disposizione esperienze e competenze nei confronti delle istituzioni e di tutte le forze politiche, è intervenuta dicendo: “Il Governo a guida Giorgia Meloni con Vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini sta facendo bene e bisogna migliorare ciò che già c’è, tutti insieme, rispondendo a Franco Isceri che il suo appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a tutti i partiti e ai cittadini sta dando linfa vitale per realizzare soluzioni Salva Vita come i 10 comandamenti e i due pilastri che hanno presentato gli Stati Generali contro il Femminicidio, gli Abusi e i Maltrattamenti”.