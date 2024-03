La Spina: “Il nostro riconoscimento valorizza il senso di comunità delle realtà locali”

“Questo riconoscimento, arrivato alla quinta edizione, raggiunge quest'anno 109 sagre riconosciute in Italia. È il senso di comunità che vuole mettere in mostra il meglio delle proprie produzioni, il meglio della propria realtà economica. I nostri criteri di selezione sono abbastanza restrittivi, partono dalla storicità della sagra, e dalla presenza di un prodotto tipico locale da mettere in mostra, perché la Sagra vuole essere la valorizzazione attraverso un evento del proprio prodotto tipico locale o della propria tradizione. A questo poi si aggiunge l'aspetto ambientale, l'ecosostenibilità, l'accessibilità, la qualità dei prodotti, l'aspetto del coinvolgimento di tutte le aziende del territorio perché noi rappresentiamo anche l'economia territoriale”. Lo ha detto Antonio La Spina, Presidente dell’UNPLI, alla cerimonia di consegna del marchio “Sagra di Qualità”, promosso dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, che si è tenuta presso la Sala Koch del Senato.