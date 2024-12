La Spina (UNPLI): “Il nostro grande patrimonio dell'identità locale, della nostra storia, delle nostre tradizioni, è un valore che va oltre ogni limite”

“Il patrimonio immateriale culturale è un motore per la nostra crescita, basti pensare a quello che generano tutti gli eventi che vengono organizzati nei piccoli centri; è volano per l'economia ma è anche un momento sociale importante per raccontare la nostra storia che risiede nei cuori di tutta la gente che vive quel luogo” ha detto Antonino La Spina, presidente UNPLI alla presentazione presso la Camera dei Deputati dello spot della campagna di comunicazione dell’UNPLI che andrà in onda dal 7 dicembre al 4 gennaio.