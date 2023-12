La storia di Xubi, un futuro possibile come pasticcera

"Da quando sono arrivata a Roma ho cercato opportunità per inserirmi. Per prima cosa, ho frequentato un corso di lingua italiana così da potermi orientare nella città e essere più autonoma. Poi, quest’anno, sono entrata in contatto con l’Associazione Camrol e ho partecipato al corso base di pasticceria organizzato da loro. Grazie a questa opportunità, ho imparato un nuovo mestiere e ho scoperto che mi piace lavorare come pasticcera". Xubi è una giovane somala arrivata in Italia nel 2016. La sua passione per la pasticceria l'ha scoperta grazie all'incontro con l'Associazione Camrol, nata nel 2014 per creare spazi d’incontro per i cittadini camerunensi presenti sul territorio di Roma e del Lazio.

L'associazione Camrol, presieduta da Bertrand Honore Mani Ndongbou, con il tempo ha iniziato ad occuparsi di cooperazione e accoglienza avviando anche dei corsi di formazione per l'inserimento lavorativo delle persone rifugiate. Come 'Cake Master Lab for Refugees', un progetto che quest'anno ha fatto il pieno di iscrizioni: Xubi era tra le 18 donne rifugiate, provenienti da diversi paesi del mondo (Somalia, Afghanistan, Ucraina, Camerun, Niger), che hanno frequentato il corso di pasticceria. E' stato tenuto da due pasticceri professionisti, di cui un richiedente asilo, con l’obiettivo di creare un punto d’incontro per le partecipanti, favorire l’inserimento lavorativo e con esso l’indipendenza economica. Un evento pubblico con consegna degli attestati di partecipazione ha concluso il progetto dell'associazione, una delle otto supportate nella sesta edizione di PartecipAzione, il programma promosso da Unhcr e Intersos che promuove l’integrazione delle persone rifugiate.

Xubi, felice della sua esperienza, dice che attualmente ha qualche "difficoltà a trovare una casa a Roma" ma spera "di riuscire a trovare presto un lavoro e di avere nuove opportunità in futuro".

A partire dalla sua nascita, l'associazione Camrol - Camerunesi di Roma e Lazio ha sempre messo al centro del proprio operato l'integrazione dei suoi membri all'interno della società italiana attraverso attività di formazione, consulenza, networking e cooperazione. I membri dell’associazione svolgono attività di sensibilizzazione per promuovere la cultura camerunese e organizzano attività di advocacy a tutela delle persone di origine africana e della diaspora in Italia.