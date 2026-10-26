L'ammiraglio De Giorgi Presidente della Lega Navale Italiana

L'Ammiraglio di Squadra Giuseppe De Giorgi, già Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, assume la Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana e annuncia la sua visione per il triennio 2026–2029. "La Lega Navale ha una storia prestigiosa e un patrimonio straordinario di competenze e passione che ci consente di guardare con fiducia al futuro. Il Consiglio Direttivo Nazionale, i Presidenti delle Sezioni e delle Delegazioni, capillarmente distribuiti sul territorio nazionale, ne saranno protagonisti. La Presidenza Nazionale dovrà essere al servizio delle Strutture periferiche, valorizzandone le energie e le iniziative, con obiettivi chiari e risultati verificabili".

Al centro del programma, giovani, formazione e innovazione, attraverso un rapporto strutturato con scuole e università, nuove opportunità di accesso al mare, anche per le persone con disabilità, e un ulteriore impulso alla diffusione della cultura marittima in senso lato e della sicurezza della navigazione. Una direttrice strategica importante riguarda l’attenzione per l'innovazione tecnologica: l’intelligenza artificiale, la sicurezza cibernetica, la dimensione subacquea e la coesistenza dei mezzi navali tradizionali con quelli a guida autonoma. "Il mondo marittimo sta attraversando una trasformazione profonda. La Lega Navale non deve limitarsi a osservarla o subirla, ma contribuire a renderne accessibili le opportunità. Vogliamo contribuire a preparare chi va per mare a convivere, in sicurezza, con le nuove tecnologie, anche mantenendo salde le competenze marinaresche tradizionali".

De Giorgi punta inoltre a rafforzare la tradizionale e fattiva presenza della Lega Navale nei tavoli istituzionali dedicati alla marittimità, oltre a sviluppare un’attiva interazione con il cluster marittimo nazionale, nel suo complesso. Centrale sarà anche la tutela dell'ambiente marino, così come la valorizzazione del patrimonio nautico e infrastrutturale dell'Associazione e la modernizzazione dei processi organizzativi e amministrativi. "L'obiettivo - rileva De Giorgi - è una Lega Navale moderna, autorevole e aperta alla società, capace di anticipare il futuro senza rinunciare alla propria identità. Il futuro comincia dalle Sezioni e dalla valorizzazione dei loro soci che ogni giorno tengono viva la nostra missione".