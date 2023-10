Ancora sbarchi di migranti nella notte a Lampedusa. Sono complessivamente 102 le persone arrivate nelle ultime ore sull'isola in tre diversi soccorsi. Poco prima di mezzanotte sono arrivati in 50 e in 44. Intorno alle due sono sbarcati in 8.

Sono 220 in totale i migranti presenti questa mattina all'hotspot dell'isola, di cui 8 minori non accompagnati. Nel corso della mattinata è previsto il trasferimento di 150 migranti in nave per Porto Empedocle.