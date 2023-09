"Landini boia nazista" e "sindacati traditori": sono le scritte vergate con vernice rossa da ignoti sulle saracinesche della sede del Patronato Cgil Prenestino Labicano, in via Irpinia 70 a Roma. Nei dintorni della sede Caf Cgil altre scritte come "Ztl=gabbie", "Co2=frode", "Fuck Ag. 2030".