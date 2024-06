Al fine di valorizzare l’antico culto romano dell’Infiorata, in occasione della festa patronale di San Pietro e Paolo, Unpli- Unione Pro Loco d’Italia, ha promosso l’evento che vedrà maestri infioratori e volontari delle Pro Loco realizzare 12 opere sul selciato di Piazza Pio XII a Roma, esposte per tutta la giornata di festa patronale. Per l’occasione, Unipli ha raccolto in un’unica rete un folto gruppo di volontari che porta avanti la storica tradizione.