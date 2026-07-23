L’Aquila, al via ‘Insieme- Festival del sociale’ con Tajani

Ad aprire l'evento, in programma dal 24 al 26 luglio nel parco del Castello, sarà il vicepremier e ministro degli Affari esteri

Prende il via domani pomeriggio all’Aquila la prima edizione di “Insieme – Festival del sociale”, iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche sociali della Regione Abruzzo che riunisce il mondo del sociale regionale, dell’associazioni e del terzo settore. Ad aprire il Festival, in programma dal 24 al 26 luglio nel parco del Castello, sarà il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani.

All’evento di apertura del Festival, inizio previsto alle ore 15.30, sono previsti inoltre gli interventi del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli; del viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci; del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e dell’eurodeputato Denis Nesci. I saluti sono affidati al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e all’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo.

“Non sarà solo un momento di riflessione del mondo del sociale abruzzese – ha ribadito l’assessore Santangelo – ma una tappa importante del percorso di crescita che sta portando avanti il mondo dell’associazionismo e del Terzo settore regionale. All’Aquila vogliamo rafforzare le base di un modello fondato sul confronto e sulla collaborazione, che fanno dell’Abruzzo una regione di riferimento in tema di best practice”.

Il programma della prima giornata, prevede poi alle ore 16 all’Auditorium l’intervento delle Adsu di Teramo e Chieti Pescara per un confronto su Inclusione e Diritto allo studio; alle 17 alla Sala plenaria è previsto il convegno “Sicurezza, competenze e inclusione: il nuovo welfare del lavoro”; alle ore 17.15 all’Auditorium, l’associazione “Diritti Diretti” presenta “Proposta per gli Stati generali del Turismo accessibile”; alle 17.30, focus su “Politiche sociali e occupazionali”; alle ore 18, sempre all’auditorium, confronto su “Dare voce al futuro: giovani, anziani e terzo settore tra partecipazione, inclusione e opportunità”. La parte convegnistica si chiude alle ore 18.30 alla sala plenaria dove si ritroveranno gli attori delle politiche sociali per il Tavolo regionale della rete della protezione e dell’inclusione sociale. Verso il nuovo Piano sociale regionale 2027-2029. Chiusura della giornata con due spettacoli.