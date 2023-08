Si è tuffato nelle acque di Rio Martino, sul litorale di Latina nel Lazio, per salvare una ragazza in difficoltà ma è morto dopo aver accusato un malore. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi in una spiaggia libera. La vittima è un 60enne originario della Calabria ma residente a Latina. Impegnati nelle indagini gli uomini della Capitaneria di porto.