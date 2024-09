Laurea honoris causa a Marcello Cattani: l’Università Pegaso premia l’impegno nel campo biofarmaceutico

L’Università Digitale Pegaso, Ateneo di Multiversity, il primo Gruppo di Education in Italia e il secondo in Europa ha conferito la Laurea honoris causa in Scienze Economiche a Marcello Cattani, presidente Farmindustria e amministratore delegato di Sanofi, dichiarandolo “Un leader intraprendente e innovatore nel campo biofarmaceutico, che ha plasmato il panorama industriale con la sua visione e il suo impegno”. La cerimonia si è tenuta a Roma, presso il MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo - alla presenza di Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca.