Lavoro, Rinaldi (Fn): "Diminuire cuneo fiscale è solo un palliativo"

"Per poter aumentare i salari è necessario recuperare la cosiddetta produttività. Diminuire il cuneo fiscale è uno dei palliativi, perché il cuneo fiscale è come dire che il bicchiere è mezzo vuoto. Invece il bicchiere lo vogliamo riempire". Così Antonio Maria Rinaldi, responsabile nazionale del dipartimento di Economia di Futuro Nazionale, intervenendo nel corso della IX Consulta Confederale di Confintesa dal titolo "Il lavoro che genera. Persone, imprese e comunità nell'Italia che verrà", svoltasi presso l'Auditorium dell'Ara Pacis a Roma.