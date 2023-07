Lazio, giovani imprenditori incontrano Rocca: Delle Site (Ucid) 'Giubileo 2025 opportunità'

“Come Movimento Giovani crediamo che il Giubileo 2025, in combinazione con le opportunità del Pnrr, rappresenti non solo un evento di importanza mondiale per la Cristianità – si prevedono oltre 40 milioni di pellegrini su Roma – ma anche una sfida per l’imprenditoria, dato l’indotto che l’evento è in grado di generare, nonché una sfida per la stessa classe dirigente politica, chiamata a gestire e destinare ingenti risorse”. Lo ha affermato Benedetto Delle Site, presidente nazionale del Movimento Giovani dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) nell’ambito dell’incontro organizzato a Roma presso l’Acquario Romano dalla Consulta dei giovani imprenditori e professionisti di Roma e del Lazio con il governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“Oggi – ha incalzato il leader dei giovani manager e imprenditori cattolici – la Capitale d’Italia e della Cattolicità, non solo è il primo polo universitario europeo ma anche la seconda area del Paese per numero di start-up innovative, molte delle quali espressione del talento e dell’ingegno giovanili. Noi crediamo che in questa fase occorra investire di più in infrastrutture digitali e nella trasmissione dell’innovazione dalle università al mondo delle imprese. Roma così come il comune più piccolo della nostra Regione debbono diventare le smart cities dell’arte”.

“Siamo chiamati – ha aggiunto Delle Site – a progettare un nuovo tipo di turismo, che resista all’impatto delle diverse crisi. Oggi è possibile dare vita a nuovi canali di fruizione e di accesso digitale all’arte e alla cultura, che potremmo sperimentare già nel Giubileo. I grandi eventi sono da sempre occasione per attrarre capitali stranieri, far lavorare imprese locali, rimettere in moto l’economia. Dobbiamo decidere ora il volto che Roma e il Lazio avranno nel 2030".

“Le start-up ad alto contenuto tecnologico e le pmi innovative – ha proseguito – saranno in futuro uno dei motori principali dell’occupazione giovanile: nel 2020, anno della crisi pandemica, il 70% delle start-up e delle imprese innovative italiane ha aumentato il proprio organico e in un caso su cinque il personale è addirittura raddoppiato rispetto al 2019. Si tratta di imprese specializzate prevalentemente nei settori dei servizi It e software, che spaziano dal mondo della salute a quello di industria e agricoltura 4.0, dal settore culturale-turistico al mondo della formazione e del gaming, dal fintech ai servizi professionali in ambito legale, contabile e assicurativo. Cioè di imprese di piccole-piccolissime dimensioni, che occorre supportare per far crescere e far entrare nella fase di scale-up".

“Per avere progetti scalabili – secondo Delle Site – che si trasformino in imprese e in occupazione serve la tecnologia e serve una selezione che premi le idee giuste, cioè quelle in grado di creare valore sociale e valore economico. La Regione Lazio può esercitare in quest’ottica un ruolo di coordinamento fra le diverse iniziative e opportunità, mettendole in rete, a patto che il decisore pubblico ascolti di più la nostra generazione. Oggi si tratta di fare scelte che impatteranno in modo maggiore sulle vite delle giovani generazioni, il Pnrr stesso produrrà debiti che saremo noi e le prossime generazioni a dover ripagare". “Proprio dal dialogo con le nuove generazioni che già lavorano e danno lavoro – conclude il presidente nazionale dei giovani imprenditori cattolici – può nascere un nuovo tipo di concertazione e di governance che guardi all’impatto futuro delle scelte odierne, superando l’ottica del breve periodo di cui è ammalata la politica. Su questo terreno noi saremo sempre pronti a sederci al tavolo con i decisori per esprimere una visione utile a tutti, perché di respiro lungo e non corto".

All’incontro con il governatore della Regione Lazio Francesco Rocca moderato da Elisabetta Maggini (portavoce consulta) e Paolo Anzulli (Delegato Giovani dell’Ordine degli Architetti di Roma), sono intervenuti i presidenti e dirigenti delle organizzazioni giovanili di Ance Nazionale (Associazione nazionale costruttori edili), di Unindustria (Unione degli Industriali), Aiop (Associazione italiana ospedalità privata), Anga Confagricoltura, Federalberghi Roma, Coordinamento Giovani Medici Italiani Roma, Asign Roma (Associazione italiana giovani notai), Ugdcec Roma (Unione giovani commercialisti ed esperti contabili), Coldiretti Lazio, Associazione italiana per la direzione del personale gruppo Lazio, Associazione Giovani Amministrativisti.