Le iniziative del welfare aziendale di Poste Italiane

Cresce il welfare di Poste Italiane con "Camera con Vista", l'iniziativa che offre ai dipendenti e ai loro familiari soggiorni gratuiti di una settimana in 21 alloggi situati in alcune delle più belle località d'Italia, tra cui Capri, Forte dei Marmi, Lipari, Favignana, Chianciano Terme, Soverato e Cernobbio. Dal suo avvio, nel 2019, il progetto ha già coinvolto quasi 4.500 persone, offrendo l'opportunità di trascorrere una vacanza accessibile e di qualità in ex alloggi di servizio dell'azienda, recuperati, riqualificati e trasformati in case-vacanza dotate di ogni comfort.