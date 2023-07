In un webinar di Poste Italiane come ottimizzare le strategie e costruire una relazione duratura con gli utenti

In collaborazione con TgPoste.it

Mercoledì 12 luglio verrà trasmesso in diretta il webinar gratuito “Le parole chiave della comunicazione sui social network” nel corso del quale Fabio Aita, responsabile della struttura Social Media in Poste Italiane, illustrerà opportunità e caratteristiche delle diverse piattaforme, le strutture dei piani editoriali e gli strumenti utili a massimizzare visibilità e interazioni. Sarà possibile partecipare dal link e presentare le domande via chat al relatore.

Pubblicare post sulle diverse piattaforme social è semplice, ma per trarne il massimo vantaggio è essenziale comprendere le logiche di ciascun canale, gli algoritmi che guidano la distribuzione dei contenuti e le strategie per strutturare un piano editoriale: massimizzare l'efficacia delle strategie di marketing digitale richiede un approccio sistemico. Fondamentale è definire una strategia comunicativa che racconti l’azienda, i suoi valori e peculiarità, veicolare contenuti coinvolgenti e di qualità, coerenti con la propria immagine aumenta la reputazione del brand e genera passaparola positivo.

Il webinar si colloca all’interno del progetto di Educazione Digitale della Corporate University, che mira a far conoscere le opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche e digitali, le attività possono essere seguite sulle pagine social Poste Italiane di LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.