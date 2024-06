Una giovane di 21 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essere stata accoltellata ripetutamente dal suo ex fidanzato 22enne. È avvenuto la notte scorsa a Racale, in provincia di Lecce, I carabinieri hanno arrestato il giovane con l'accusa di tentato omicidio. Sembra che non si fosse rassegnato alla fine della relazione.