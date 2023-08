Utilizza il bagno del treno, sente bussare alla porta, apre e viene aggredito e rapinato con un machete da quattro giovani. E' successo a inizio luglio su un convoglio regionale in provincia di Lecco. La violenta rapina è stata immortalata dalle immagini di videosorveglianza.

Dopo l'allarme diramato da uno dei passeggeri, il treno è stato fermato nella stazione di Olgiate Molgora (Lc): a bordo sono saliti gli agenti della Polizia ferroviaria, che con l'aiuto dei carabinieri di Merate e Brivio sono riusciti a fermare due ragazzi stranieri di 22 e 25 anni, arrestati per rapina, porto abusivo di arma e lesioni aggravate. La vittima, minorenne, soccorsa e medicata sul posto dal personale sanitario, era stata ferita al volto con il machete, ritrovato poi nascosto tra due sedili. I due, trasferiti nel carcere di Lecco, sono stati anche denunciati per interruzione di pubblico servizio, dato che il treno ha ripreso la corsa con un ritardo di 180 minuti. Da successivi accertamenti dei carabinieri di Lecco, è emerso che uno dei due giovani arrestati, a seguito di un diverbio per futili motivi, la sera del 6 luglio in piazza Diaz a Lecco aveva colpito al capo con un grosso coltello un coetaneo, poi soccorso in ospedale.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare anche che la banda dei rapinatori del treno era composta da altri due ragazzi, oltre quelli arrestati. Uno, giovane e straniero, inizialmente denunciato a piede libero, è stato successivamente arrestato il 25 luglio, a Riccione, dalla Polfer, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Lecco. L’ultimo componente del gruppo, che era riuscito a dileguarsi la notte dell’evento, è stato individuato dagli agenti della sottosezione Polfer di Lecco, che lo hanno fermato lo scorso 3 agosto. Il fermo è stato convalidato dal gip, che ha emesso anche nei confronti del quarto rapinatore l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.