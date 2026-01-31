circle x black
Legale familiari Daniela Ruggi: "Mamma e sorella sconvolte, appreso dai giornali"

31 gennaio 2026 | 18.04
“La mamma e la sorella di Daniela Ruggi sono sconvolte”. Lo afferma l’avvocato Guido Sola, legale dei familiari della 32enne scomparsa dal settembre 2024, a cui apparterrebbero i resti ritrovati l’1 gennaio in una torre abbandonata a Vitriola di Montefiorino (Modena).

Secondo quanto afferma il legale, entrambe avrebbero appreso “solo questa mattina” dai giornali la notizia del ritrovamento dei resti di Daniela. “Anche in questo caso si è ritenuto di non dire niente nemmeno agli avvocati della famiglia”, prosegue amareggiato Sola. Per il legale le sue assistite, sono, “credo, comprensibilmente sconvolte anche per le modalità attraverso le quali hanno appreso che la notizia sarebbe definitiva”.

