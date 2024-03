Legionellosi, casi in aumento

L’elevato numero di casi registrati di Legionella evidenzia "come la gestione dell’acqua negli edifici, sia pubblici che privati, sia spesso trascurata e come sia carente un'adeguata formazione dei gestori o degli amministratori degli edifici e dei tecnici del settore". La Legionella è tra i batteri ambientali, uno dei patogeni più importanti trasmessi attraverso l’acqua, poiché è l’agente eziologico della legionellosi, una infezione polmonare a volte letale. L' Italia nel 2023 Italia si è trovata di fronte ad un preoccupante aumento dei casi di legionella rispetto all'anno precedente. Secondo i dati rilasciati dalle autorità sanitarie si è registrato difatti, un incremento del 15% rispetto al 2022. Visto l'incremento di casi a Messina si è tenuto un convegno dal titolo “Legionella: Aggiornamenti alla luce del Decreto Legislativo n°18 del 23 febbraio 2023 (Recepimento Direttiva UE 2020/2184)“, organizzato dal Laboratorio Regionale di Riferimento per la Sorveglianza ambientale e clinica della Legionellosi, diretto da Lina Laganà e da Santi Antonino Delia nella veste di responsabile Scientifico. Tra gli ospiti del convegno i massimi esperti nazionali dell’Istituto Superiore di Sanità, Maria Luisa Ricci e Marisa Scaturro (Laboratorio di Riferimento Nazionale per la Sorveglianza della Legionellosi) ed Enrico Veschetti (Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque); inoltre hanno partecipato ai lavori i Responsabili dei Laboratori regionali di Riferimento della Sicilia, Teresa Fasciana e Anna Giammanco (Palermo) e Maria Anna Coniglio(Catania) e della Puglia, Osvalda De Giglio e Maria Teresa Montagna, presenti anche Gabriella Caruso dell’ASP 5, Loredana Bonasera, Presidente dell’Amam(Azienda Meridionale Acque Messina) e Christian Del Bono, Presidente di Federalberghi delle Isole Eolie.

"L'obiettivo dell'incontro, rivolto a medici, biologi e altre figure professionali che operano nel settore, è stato quello di puntualizzare gli aspetti innovativi introdotti dal D. Lgs 18/23 riguardo Legionella". Ad aprire il Convegno, i saluti di Eugenio Cucinotta in rappresentanza dell’Università degli Studi di Messina. È inoltre intervenuto Domenico Chiera, Direttore Sanitario dell'istituto Clinico Polispecialistico C.O.T., che ha anche patrocinato l'evento. . Il nuovo D.Lgs. 18 del 2023, che attua la direttiva europea (UE) 2020/2184, porta alcune modifiche nella gestione dei controlli dell’acqua destinata al consumo umano. "Tra i principali obiettivi di questa nuova legge ci sono la protezione della salute umana dagli effetti nocivi derivanti dalla contaminazione, la garanzia di un livello elevato di protezione dell’ambiente, il miglioramento dell’accesso all’acqua potabile in tutta l’Unione europea, la riduzione degli sprechi e il miglioramento dell’efficienza idrica. Tutto ciò in linea con i Global Goals dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile".